Андони Субисаррета: "Не жалею, что "Марсель" подписал Митроглу"

Спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета отметил, что не жалеет о покупке нападающего Костаса Митроглу прошлым летом. Грек перебрался в "Марсель" за 15 миллионов евро, но в 12 матчах лиги 1 забил три мяча.

– Мы подписываем игроков без паники, – цитирует RMC Субисаррету. – Изучили несколько вариантов и сосредоточились на одном, пусть это и не сработало. Думаю, у Костаса большой потенциал бомбардира. Он забивал много голов в "Олимпиакосе" и "Бенфике". Это большие клубы. До конца сезона Митроглу себя проявит. Я ни о чем не жалею. Беру на себя ответственность.