Андони Субисаррета: "Марсель" в июне делал хорошее предложение Венкеру"

Спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета объяснил, почему его клуб не подписал полузащитника "Ромы" Вильяма Венкера. Ранее экс-хавбек "Динамо" раскритиковал "Марсель" за то, что тот не предпринял достаточных усилий для его подписания.

– Мы говорили с Венкером и его агентом, – цитирует Le Figaro Субисаррету. – Сделали в июне хорошее предложение, обсуждали его. Но соглашения не достигли. У нас есть игрок на той же позиции – Луиз Густаву. Нам нужен был футболист для ротации состава. В прошлом сезоне Венкер хорошо себя показал в аренде. Но не все сделки мы можем осуществить.