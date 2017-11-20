"Амьен" разгромил "Лилль", Траоре сделал 2 голевые передачи

"Амьен" разгромил на своем поле "Лилль" в матче 13-го тура чемпионата Франции - 3:0. Дубль в составе хозяев оформил Харрисон Манзала​, при этом две передачи ему сделал бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре. Еще один гол забил экс-игрок "Краснодара" Мусса Конате.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"Амьен" – "Лилль" – 3:0 (1:0)

Голы: Манзала, 36 (1:0). Манзала, 48 (2:0). Конате, 85 (3:0).

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Авелар, Иельш, Дибасси, Эль-Хаджам, Н`Госсо, Манзала (Бурго, 72), Гакпе, Траоре (Конате, 62), Какюта (Корнетт, 86).

"Лилль": Меньян, Малькюи, Ие, Алонсо, Балло-Туре, Амаду (Понсе, 46), Тиагу Майа, Тиагу Мендес, Эль-Гази, Пепе, Араужу.Предупреждения: Амаду, 21. Иельш, 60. Аденон, 64. Балло-Туре, 78. Н`Госсо, 78.

Судья: Леонар (Франция).

20 ноября. Амьен. Стадион "Стад де ла Ликорн".