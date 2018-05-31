"Амьен" предложил Зидану возобновить карьеру игрока

Футбольный клуб "Амьен", выступающий во французской лиге 1, предложил возобновить карьеру игрока бывшему главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану. Сегодня 45-летний француз объявил о своей отставке с поста наставника мадридской команды.

– Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру игрока, мы ждем с нетерпением, – сообщается на официальной странице клуба в Твиттере.

"Амьен" занял 13-е место в минувшем розыгрыше чемпионата Франции.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Он трижды выигрывал с командой Лигу чемпионов и один раз становился победителем испанского чемпионата.