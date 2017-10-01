"Амьен" и "Лилль" обвиняют друг друга в падении болельщиков с трибуны

Президент "Амьена" Бернар Жоанан провел специальную пресс-конференцию по поводу падения болельщиков на стадионе команды во время матча 8-го тура чемпионата Франции против "Лилля". По его словам, в этом инциденте виноваты фанаты соперника, которые разрушили ограждение, а сама арена находится в идеальном состоянии.

На это ответил гендиректор "Лилля" Марк Ингли, усомнившись в том, что "Амьен" обеспечил условия пребывания болельщиков. Он потребовал от руководителей федерации и полиции скорейшего расследования инцидента.

Напомним, болельщики гостей, празднуя гол защитника Фоде Балло, навалились на барьер, который сломался, и фанаты упали вниз друг на друга. Из-за этого события главный арбитр встречи остановил игру на 16-й минуте, а после чего она и вовсе была отменена. На данный момент известно о 29-ти пострадавших в результате инцидента.