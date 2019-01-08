"Амьен" и "Анже" сыграли вничью, "Нант" обыграл "Монпелье"

"Амьен" и "Анже" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции (0:0). Хозяева поля набрали 18 очков и расположились на 17-м месте в турнирной таблице, гости с 20 баллами занимают 15-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

18-й тур

"Амьен" - "Анже" - 0:0

"Амьен": Гюртнер, Бодмер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Монкондюи, Гнахоре, Тимит, Мендоса (Сегарел, 90+2), Отеро (Кужава, 77).

"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Павлович, Тома, Мансо, Ндой (Мангани, 58), Рейне-Аделаида (Манзала, 85), Сантамария, Тэ (Фюльжини, 77), Баокен.

Предупреждение: Сантамария, 40.

Судья: Амель.

08 января. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".

"Нант" обыграл "Монпелье" (2:0). Голами отметились форвард Маджид Уорис и защитник Николя Паллуа.

"Нант" набрал 23 балла и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. "Монпелье" с 30 очками занимает 4-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

18-й тур

"Нант" - "Монпелье" - 2:0 (0:0)

Голы: Уорис, 62 (1:0). Паллуа, 81 (2:0).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Мбодж (Лимбомб, 57), Кватенг, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Жиротто, Уорис (Мутуссами, 87), Сала (Кулибали, 82).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго (Молле, 70), Агилар, Ле Таллек (Лан, 86), Скири, Самбия (Шкулетич, 70), Делор, Лаборд.

Предупреждения: Мендеш, 11. Туре, 64. Лан, 88.

Удаление: Лаборд, 19.

Судья: Делажо.

08 января. Нант. Стадион "Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau".

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