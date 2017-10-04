Амави вызван в сборную Франции

Защитник "Марселя" Жордан Амави получил вызов в сборную Франции, сообщает пресс-служба команды. 23-летний француз заменил Левена Кюрзава, получившего травму колена.

На данный момент французы идут на первом месте в своей отборочной группе чемпионата мира-2018. У них остались матчи с Болгарией (7 октября) и Белоруссией (10 октября).

Напомним, ранее в сборную Франции из "Марселя" на замену Лорану Косьельни был вызван Адиль Рами.