Амави вызван в сборную Франции

Защитник "Марселя" Жордан Амави получил вызов в сборную Франции, сообщает пресс-служба команды. 23-летний француз заменил Левена Кюрзава, получившего травму колена.
На данный момент французы идут на первом месте в своей отборочной группе чемпионата мира-2018. У них остались матчи с Болгарией (7 октября) и Белоруссией (10 октября).
Напомним, ранее в сборную Франции из "Марселя" на замену Лорану Косьельни был вызван Адиль Рами.
Layvin Kurzawa (blessé au genou) est remplacé par @JordanAmavi !🇫🇷– Equipe de France (@equipedefrance) 4 октября 2017 г.
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