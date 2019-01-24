Аллан близок к переходу в "ПСЖ" более чем за 100 миллионов евро

Бразильский полузащитник "Наполи" Аллан близок к переходу в "ПСЖ", сумма трансфера может составить более 100 миллионов евро, сообщает журналист Карло Альвино в своем твиттере.

Отмечается, что сделка состоится в ближайшее время. Ранее в СМИ сообщалось, что французский клуб уже согласовал условия четырехлетнего контракта, в течение которого он получит 32 миллиона евро. В текущем сезоне Аллан сыграл в 18 матчах за "Наполи", в которых отдал две результативные передачи. Также в его активе две встречи за сборную Бразилии.