Альфонс Ареола: "Победа над "Страсбуром" - хорошее дело после матча с "Реалом"

Вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареола после победы над "Страсбуром" в матче 26-го тура чемпионата Франции (5:2) отметил, что было важно победить после проигрыша во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3). Также он добавил, что теперь команде нужно готовиться к играм с "Марселем".

- Победа перед нашими болельщиками была важна, - цитирует пресс-служба клуба Ареола. - В лиге мы продолжаем хорошую серию, и победа - это хорошее дело через три дня после поражения в Мадриде. Победа сегодня была лучшим способом подготовиться к французскому класико против "Марселя" на следующей неделе. Мы немного отдохнем, а затем вернемся к работе, чтобы быть готовыми к "Марселю", а затем и к "Реалу"!