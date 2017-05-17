Александр Ляказетт: "Надеюсь достичь отметки в 100 голов в чемпионате Франции"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт признался, что хочет до конца текущего чемпионата Франции достичь отметки в 100 голов. На данный момент на его счету 98 забитых мячей в 202 встречах, а у "ткачей" в этом сезоне остался лишь матч с "Ниццей".

- Я упорно работал на тренировках, чтобы оставаться в отличном физическом состоянии, - цитирует пресс-служба клуба Ляказетта. - 33 гола в этом сезоне - это хороший результат, но я хочу закончить чемпионат на высокой ноте и постараюсь достичь 100 голов в лиге 1.

Что касается моего желания покинуть "Лион", то я много сделал для клуба, поэтому хочу перейти куда-нибудь еще. Дождемся конца сезона, а затем обсудим все и сделаем правильный выбор для моего будущего. "Атлетико"? Имя этого клуба крутится в прессе, у них есть отличный тренер, хорошие фанаты, проект, а также Антуан Гризманн.