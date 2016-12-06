Александр Ляказетт: "Летом у меня были очень интересные предложения"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт признался, что летом у него были интересные предложения от разных клубов. По информации СМИ, в услугах французского форварда были заинтересованы "ПСЖ" и "Арсенал".

- Отработаю ли я свой контракт до конца? На данный момент, если честно, я думаю о сезоне, - цитирует Le Progrès Ляказетта. - Посмотрим, что произойдет в июне. Сейчас я нахожусь в том возрасте, когда нужно принимать решения. Не вижу ничего плохого, если останусь в нынешней команде. Также планирую после завершения карьеры вернуться в "Лион" в качестве тренера.

Тем не менее сейчас предпочитаю пока лишь думать о "Лионе", выигрывать и попытаться побить рекорды легенд клуба. Прошлым летом был интерес ко мне со стороны великих клубов, и это делает меня счастливым. Были некоторые очень интересные предложения. Но президент ради "Лиона" сказал: "Нет". И я понимаю его.