Александр Головин: "Во время чемпионата мира если где-то видел заголовки со своей фамилией – новости не открывал"

Новичок "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" признался, что на время чемпионата мира отказался от чтения новостей и социальных сетей. По его словам, трансферные слухи вокруг него могли отвлечь.

– Понимал, что после первого нашего удачного матча начнутся разговоры. Когда игра закончилась, сразу пришла в голову мысль: мы сейчас снова все хорошие, молодцы, – подчеркнул Головин. – Но я во время турнира вообще не заходил в соцсети и на сайты, где много пишут о переходах. Не то чтобы вообще отказался от интернета, но на разговоры о трансферах вообще не обращал внимания. Даже если где-то случайно видел заголовки со своей фамилией – новости не открывал. Понимал, что это может, пусть и немного, но меня отвлечь, а этого допустить было нельзя. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Александра Головина обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ – здесь