Александр Головин: "Тяжело назвать точные сроки, когда буду полностью готов"

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что точные сроки его возвращения на поле после травмы неизвестны. Новичок монегасков получил повреждение связок голеностопа 8 августа. Примерные сроки восстановления, названные ранее, один месяц.

– Тяжело назвать точные сроки, когда буду полностью готов. Форсировать не нужно. По поводу личных задач на сезон, то для меня главная задача – принести максимальную пользу команде, – сказал 22-летний полузащитник на пресс-конференции.

Головин перешел из ЦСКА в "Монако" этим летом, сумма трансфера составила 30 миллионов евро. (Игорь РАБИНЕР)

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