Александр Головин: "Столкнулся с Фалькао, оступился и подвернул ногу"

Новичок "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" признался, что в первые дни после получения травмы очень расстраивался. Полузащитник подчеркнул, что сейчас сосредоточен только на скорейшем восстановлении.

– В первые дни, конечно, сильно расстроился, но если все время сидеть и убиваться, лучше точно не будет. Расстраиваться долго не вижу смысла – нужно поднимать голову и двигаться вперед. Принял то, что случилось, как свершившийся факт, с которым ничего нельзя поделать. Нужно только делать все, чтобы быстрее восстановиться. Чем и занимаюсь.

– При каких обстоятельствах получили травму?

– В несерьезном эпизоде, в котором не было никакой агрессии. Столкнулись плечом в плечо с Фалькао. После чего просто оступился и подвернул ногу. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Александра Головина обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ – здесь