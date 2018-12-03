Александр Головин: "Сделал шаг вперед, чтобы попробовать себя в Европе"

Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что сделал шаг вперед, когда перешел в этот клуб. 22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт.

- Конечно, я скучаю по России, - сказал Головин на встрече с юными футболистами из России. - Когда приезжаешь на родину, то все становится привычным. Язык понимаешь, все по-другому воспринимается. Но об этом я не думаю. Уже привык к тому, что я сделал шаг вперед, чтоб попробовать себя в Европе.

В текущем сезоне Головин провел 12 матчей за "Монако" и отметился одной голевой передачей.

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