Александр Головин: "Русских особо не любят за рубежом, особенно футболистов"

Полузащитник "Монако"​ Александр Головин считает, что российских футболистов за рубежом не ждут. Об этом он рассказал на стриме во время игры в PUBG.

- Русских за границей особо не ждут, - сказал россиянин. - Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление (о российских футболистах - прим. "СЭ"), что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.

22-летний россиянин перешел в "Монако" из ЦСКА перед началом сезона. В текущем сезоне он провел пять матчей за команду и сделал одну голевую передачу.

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