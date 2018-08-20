Александр Головин: "После тренировок в "Монако" все ребята во льду стоят"

Новичок "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" отметил уникальность тренировок главного тренера монегасков Леонарду Жардима. Он признался, что нигде таких не встречал.

– Чем "Монако", в позапрошлом сезоне дошедший до полуфинала Лиги чемпионов, изнутри больше всего отличается от России?

– Во всем. Как люди походят к тренировкам, с какой самоотдачей работают до начала занятий, в тренажерном зале, как относятся к восстановительным мероприятиям. Много упражнений в тренажерном зале я у нас не видел вообще никогда. После тренировок все ребята во льду стоят. Отношение к массажу, мне кажется, более серьезное.

– Вы уже поняли, в чем уникальность Леонарду Жардима? Что делает его таким особенным тренером, который столь здорово умеет развивать молодежь?

– Понял, что у него очень интересные тренировки. Работал с командой, получается, два дня, и даже за такое короткое время увидел очень много новых для себя упражнений. Да вся тренировка была непохожа на занятие у любого тренера, с которым я работал до сих пор! (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Александра Головина обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ – здесь