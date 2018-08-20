Александр Головин: "Игнашевич и Березуцкий говорили мне: "Ошибешься, если останешься"

Новичок "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что старожилы ЦСКА советовали ему перебираться в европейский клуб. Также он подтвердил, что хорошо общается с главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким, который ранее возглавлял ЦСКА.

– Ходили разговоры, что Леонид Слуцкий, очень многое для вас сделавший, рекомендовал вам перейти в "Челси". Это правда?

– С Леонидом Викторовичем я всегда очень хорошо общаюсь – вот это правда. Он мне всегда советовал перейти не в "Челси", а туда, где я буду рад, счастлив и где мне будет комфортно.

– Кто еще для вас столь же важные люди по части совета? Первый тренер в Калтане Александр Плясунов?

– Наверное, все-таки нет. Много разговаривал со старшими ребятами в ЦСКА и сборной – Сергеем Игнашевичем, Васей Березуцким. Они мне говорили: "Ты в любом случае не ошибешься, куда бы ни уехал. Ты ошибешься, если останешься". Но не припомню, чтобы кто-то назвал определенный клуб, куда мне надо переходить. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Александра Головина обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ – здесь