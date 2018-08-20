Александр Головин: "Фалькао в "Монако" встретил меня на русском языке"

Новичок "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что его тепло встретили в новом клубе. По его словам, футболисты "Монако" стараются ему помочь с адаптацией.

– В прессе публиковалось фото вашего рукопожатия с Фалькао в день приезда. Важно было, что именно он вас поприветствовал?

– Конечно, приятно было, когда тебя встречает футболист с таким именем. Он ведь еще и на русском меня встретил! Сказал: "Доброе утро". Очень здорово, что здесь люди такие открытые. И даже такие звезды, как Фалькао и Йоветич, стараются тебе помочь, переводят на английский упражнения, пока я не подтянул французский. Хотят, чтобы я понимал, что делать на тренировке. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Александра Головина обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ – здесь