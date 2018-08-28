Александер Чеферин: "Нельзя сказать, что "Реал" ждет решения УЕФА по "ПСЖ"

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг слухи о том, что санкции в отношении "ПСЖ" за нарушения финансового fair-play могут заставить парижан продать одного из своих лидеров "Реалу". Ранее в испанских СМИ появились слухи о том, что мадридцы, желающие подписать Кильяна Мбаппе и Неймара, ждут решения УЕФА, который якобы вынудит "ПСЖ" продавать игроков.

– Решение по "ПСЖ" будет принято уже после закрытия трансферного окна, – цитирует Ekipa Чеферина. – Нельзя сказать, что "Реал" ждет этого решения.