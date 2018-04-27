Аль-Хелаифи: "Благодаря Эмери "ПСЖ" закрепился в элите европейского футбола"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отметил, что двухлетняя работа Унаи Эмери на посту главного тренера команды плодотворно сказалась на развитии всего клуба.

- За два года работы на посту главного тренера "ПСЖ" Эмери демонстрировал только профессиональное отношение к делу, - приводит клубная пресс-служба слова Аль-Хелаифи. - Его огромная страсть в работе позволили "ПСЖ" закрепиться в элите французского и европейского футбола. Он многое инвестировал в будущее нашего проекта. От имени всего клуба желаю Эмери только успеха в дальнейшей карьере.

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