Агент Роналду прибыл в Париж, чтобы договориться о переходе Криштиану в "ПСЖ"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду близок к переходу в "ПСЖ", утверждает португальское издание Sapo. Агент 33-летнего игрока Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы договориться о переходе своего клиента во французский клуб.



Сегодня, 29 мая, "Реал" провел презентацию новой формы на сезон-2018/19, в которой Роналду не участвовал. Также на официальном сайте клубного магазина мадридцев из раздела "состав" исчезло изображение нападающего.



Ранее итальянские СМИ сообщали, что Роналду точно покинет "Реал", если клуб не повысит ему зарплату. Больше португальца в мире зарабатывают только Лионель Месси и Неймар. Отмечалось, что "Реал" не готов повышать зарплату Роналду и рассматривает вариант с его обменом на Неймара с доплатой.



В минувшем сезоне Роналду провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 42 гола. ​Официально о своем будущем игрок должен объявить 4 июня.