Агент Мбаппе: "Только четыре клуба в мире могут позволить себе покупку Кильяна"

Агент нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе Паскаль Буассо считает, что 18-летний форвард вряд ли сменит команду в ближайшее время. По его словам, монегаски хотят выручить за Мбаппе не менее 120 миллионов евро.

– В мире только четыре клуба могут позволить себе покупку Мбаппе, – цитирует L’Equipe Буассо. – Это "Барселона", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Но я не думаю, что ему пойдет на пользу уход из "Монако" ближайшим летом. Сейчас не лучшее время для такого шага.