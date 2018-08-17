Агент Головина: "Видео с Александром кто-то снял два года назад в московском клубе"

Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Олег Артемов высказался по поводу видео, которое было опубликовано в соцсетях в пятницу. Как предположили многие, 22-летний хавбек сборной России посетил скандально известный клуб Twiga, располагающийся на территории княжества Монако.

– Два года назад кто-то снял видео в московском клубе, и в кадре оказался Головин. И что теперь надо сказать мне? Это видео давно уже неактуально. Не тратьте время на эту бредятину, хорошо? – сказал Артемов.

22-летний Головин перешел из ЦСКА в "Монако" этим летом. Стоимость трансфера составила 30 миллионов евро. Игрок присоединился к монегаскам 27 июля, подписав пятилетний контракт. 8 августа хавбек получил травму на тренировке "Монако" и выбыл примерно на три-четыре недели.

В 2016 году клуб Twiga получил скандальную известность в России, поскольку именно там отдыхали игроки национальной команды Александр Кокорин и Павел Мамаев после вылета сборной с чемпионата Европы. (Арман МКРТЧЯН)

В соцсетях появилось видео Головина в скандально известном клубе Twiga в Монако