Агент Бен Арфа намерен обратиться к юристам, чтобы вернуть игрока в основу "ПСЖ"

Агент полузащитника "ПСЖ" Атема Бен Арфа Жан-Жак Бертран собирается обратиться в юридический комитет профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы вернуть своего клиента к тренировкам с основным составом, сообщает L'Équipe. Представитель 30-летнего француза в четверг прибыл в штаб-квартиру клуба, чтобы поговорить с руководством, но президента Насера Аль-Хелафи, заместителя генерального директора Жана-Клода Бланка и спортивного директора Антеро Энрике не оказалось на рабочем месте.

Напомним, Бен Арфа не был включен в заявку "ПСЖ" на Лигу чемпионов, а также был отправлен тренироваться с дублирующим составом.