Агент Балотелли ведет переговоры с "Ювентусом" и "Наполи"

Агент Мино Райола, занимающийся делами форварда "Ниццы" Марио Балотелли, сообщил об интересе к футболисту со стороны клубов из Италии и Англии. При этом Райола подчеркнул, что 27-летний нападающий стоит 100 миллионов евро.

– Марио готов вернуться в серию А: он входит в топ-10 нападающих в мире и уж точно номер один в Италии, – приводит RAI слова Балотелли. – Он стоит 100 миллионов евро, но новому клубу достанется бесплатно. Я уже веду переговоры со многими командами в Англии и Италии. Я разговаривал с "Ювентусом", "Ромой", "Наполи", "Интером".

В сезоне-2017/18 Балотелли забил 21 гол в 29 матчах за "Ниццу".