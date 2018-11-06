Адвокаты Рыболовлева прокомментировали информацию о задержании бизнесмена

Адвокаты владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева прокомментировали "СЭ" информацию о задержании и заключении под стражу российского бизнесена.

- Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева, - говорится в заявлении. - Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако.

Мы рассчитываем, что нам не составит труда продемонстрировать, что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного".

Во вторник издание Le Monde сообщило, что Рыболовлев был задержан и взят под стражу, а в его доме полиция провела обыск. По данным источника, миллиардер подозревается в причастности к "коррупции", а также "активной и пассивной торговле влиянием".

Ранее французские СМИ писали, что Рыболовлев и его окружение пытались добиться уголовного преследования швейцарского арт-дилера Ива Бувье, оказывая давление на следствие.

Рыболовлев познакомился с Бувье в 2002 году и впоследствии покупал через него ценнные картины. Среди приобретенных объектов искусства - подлинники произведений ван Гога, Пикассо и Модильяни. Однако в 2015 году Бувье обвинили в мошенничестве – якобы он продал Рыболовлеву шедевры на сумму более 2 миллиардов долларов, указывая в счетах завышенные цифры. По версии обвинения, Бувье делился заработком с переводчицей Рыболовлева Таней Раппо. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор. (Александр Бобров)

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