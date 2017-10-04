Адриен Рабьо: "В других матчах Неймар может и не бить пенальти"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо отметил, что Неймар не стал основным исполнителем пенальти в команде. Бразилец забил в матче чемпионата Франции "Бордо" (6:2), а за два тура до этого Эдинсон Кавани не смог реализовать 11-метровый, из-за чего у него возник конфликт с Неймаром.

- Вопрос пенальти был решен тренером в матче с "Бордо", - цитирует Le Figaro Рабьо. - В других матчах все может измениться. Я разговаривал о пенальти с Мбаппе. Он сказал, что если они не справятся, то он способен пробить и он.