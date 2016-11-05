11:37 | ФУТБОЛ — Франция

Адриен Рабьо: "Счастлив, что получил вызов в сборную Франции"

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Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо счастлив, что получил вызов в сборную Франции на матчи со Швецией (11 ноября) и Кот-д'Ивуаром (15 ноября). Французский хавбек надеется, что приглашение в национальную команду поможет ему в развитии.

- Я отдыхал, когда мой телефон начал разрываться от звонков и большого количества сообщений, - цитирует пресс-служба клуба Рабьо. - Сразу понял, что случилось что-то важное. Конечно же я был счастлив! Доволен этим. Думаю, что уже в прошлом сезоне я был недалеко от сборной Франции. В этом сезоне у меня был хороший старт, так что я думаю, что вызов в национальную команду случился в нужный момент. Это, возможно, то, что мне нужно было, чтобы прогрессировать. Думаю, что сейчас я переживаю важный период в моей карьере.

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