Адриен Рабьо: "Решение сборной в отношении меня не отвечает никакой спортивной логике"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо прокомментировал свой отказ от вызова в сборную Франции. По слова игрока, с ним поступили несправедливо.

- Я отказался быть в числе резервистов сборной на ЧМ-2018, так как считаю, что решение в отношении меня не отвечает никакой спортивной логике, - цитирует Рабьо RTL. - На протяжении последних лет мои результаты в клубе говорили, что двери в сборную для меня открыты. С момента моего первого вызова в национальную команду (в мае 2016 года. - Прим. "СЭ") я отыграл 88 матчей за "ПСЖ", забил 8 мячей и выиграл 7 трофеев.



Напомним, что 23-летний Рабьо написал письмо в федерацию футбола Франции с отказом от приезда в расположение сборной Франции. Игрок остался разочарован, что не был включен в заявку национальной команды на чемпионат мира-2018, а вошел в число 11 резервистов.

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