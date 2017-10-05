Адриен Рабьо: "ПСЖ" предстоит довольно сложная игра с "Марселем"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо считает, что команде не стоит быть слишком самоуверенной перед дерби против "Марселя"​. Парижанам предстоит сыграть с провансальцами 22 октября. "ПСЖ" идет на первом месте в турнирной таблице, а "Марсель" - на 3-м.

- Мы не должны быть слишком уверенны перед матчем на "Велодроме", - цитирует RMC Рабьо. - "Марсель" хорошо играет дома, поэтому я думаю, что это будет довольно сложная игра. У них хорошие игроки.

Напомним, в прошлом сезоне "Марсель" на своем поле проиграл "ПСЖ" со счетом 1:5.