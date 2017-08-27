Адриен Рабьо: "От перехода Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" выиграли бы все"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо отметил, что хотел бы видеть в команде нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. Ранее сообщалось, что парижский клуб выплатит за 18-летнего игрока 150 миллионов евро.

– У меня нет никакой информации на этот счет, но с точки зрения будущего было бы здорово видеть Кильяна в "ПСЖ", – сказал для Telefoot Рабьо. – Это очень молодой и талантливый игрок. Кроме того, он родился в Бонди (северо-восточной пригород Парижа – Прим. "СЭ"), поэтому столица ему хорошо знакома. Мне кажется, от этой сделки выиграли бы все стороны.