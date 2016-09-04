Адриен Рабьо: "Однажды я вернусь в Англию"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо намерен в будущем вернуться в Англию. 21-лений футболист ранее выступал за молодежный состав "Манчестер Сити" на протяжении нескольких месяцев, чего хватило ему оценить всю привлекательность английского футбола. Несмотря на это, Рабьо намерен доказать свою состоятельность в составе парижан.

– Мне очень понравилось в Англии. Сказал себе, что однажды вернусь туда, – приводит Goal слова Рабьо. – У меня всегда было желание играть там. Премьер-лига – вот это футбол! Но я разговаривал с Эмери, и он действительно рассчитывает на меня. Хочу доказать, что нужен команде и стать игроком основного состава. Думаю, после этого приглашение в сборную Франции не заставит себя ждать. Конечно, я счастлив в "ПСЖ" и могу остаться здесь надолго.