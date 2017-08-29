Адриен Рабьо: "Мбаппе сказал, что сегодня он перейдет в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо подтвердил, что нападающий "Монако" Кильян Мбаппе перейдет в парижский клуб. Ранее сообщалось о том, что форвард будет арендован, а в следующем году парижане выкупят футболиста за 155 миллионов евро.

- Мбаппе рассказал мне, что его трансфер будет оформлен сегодня, - цитирует Le Figaro Рабьо. - Это хорошая новость для "ПСЖ". Мбаппе - молодой, но уже зрелый игрок. Он хорошо впишется в наш коллектив. У него есть огромный потенциал. Кроме того, он родился в парижском регионе.