Адиль Рами: "Мне жаль Неймара"

Защитник "Марселя" Адиль Рами после матча 27-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" отметил, что соперник наказал его команду за ошибки. Также он выразил сожаление травмой Неймара, который, скорее всего, не сыграет против "южан" в среду в полуфинале Кубка лиги.

- Я разочарован этим результатом. "ПСЖ" наказал нас за ошибки, - приводит L'Equipe слова Рами. - Но на этой неделе мы сможем отыграться. Неймар? Мне жаль его. Конечно, всегда лучше играть против команды, в которой нет лидера. Но "ПСЖ" - это наш соперник, а не враг.

Напомним, Неймар на 80-й минуте встречи неудачно поставил ногу в борьбе за мяч и повредил голеностоп. Бразильца унесли с поля на носилках. Серьезность повреждения станет известна позже.