70-летнего фаната "Монако" не пустили на стадион из-за футболки сборной Франции

В прошлые выходные 70-летний болельщик Кристиан Жубер не смог посетить матч 4-го тура чемпионата Франции "Монако" - "Марсель". Как сообщает Nice Matin, пожилого человека не пустили на стадион стюарды, так как он был одет в новую футболку сборной Франции с двумя звездами. По национальным правилам, которые направлены на предотвращение хулиганства, болельщикам нельзя посещать стадионы в атрибутике команд, которые в этот день не играют.

- Я надел футболку, потому что на чемпионате мира-2018 был защитник "Монако" Джибриль Сидибе, - отметил Жубер. - Когда мне сказали, что я не могу пройти, то подумал, что стюард шутит. После того, как меня попросили удалиться, я ждал, что мне скажут, что это розыгрыш. Стюарды сказали, что следуют приказам. Они вызвали полицию, чтобы выпроводить меня со стадиона.

Стоит отметить, что в конце концов, болельщик смог попасть на стадион, но только через 15 минут после стартового матча. Ему пришлось надеть футболку наизнанку.