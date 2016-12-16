08:42 | ФУТБОЛ — Франция

7 игроков "ПСЖ" входят в десятку самых высокооплачиваемых игроков лиги 1

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Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало тридцатку самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции. Ожидаемо, список возглавил представитель "ПСЖ" - защитник Тиагу Силва, имеющий контракт с зарплатой 1,1 миллиона евро. Стоит отметить, что первые 6 мест занимают игроки парижского клуба, а всего в Топ-30 их тринадцать.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Тиагу Силва ("ПСЖ") - 1,1 миллион евро.
2. Анхель Ди Мария ("ПСЖ") - 900 тысяч евро.
3. Эдинсон Кавани ("ПСЖ") - 800 тысяч евро.
3. Тиагу Мотта ("ПСЖ") - 800 тысяч евро.
5. Хавьер Пасторе ("ПСЖ") - 770 тысяч евро.
6. Блэз Матюиди ("ПСЖ") - 750 тысяч евро.
7. Радамель Фалькао ("Монако") - 600 тысяч евро.
8. Марко Верратти ("ПСЖ") - 500 тысяч евро.
9. Марио Балотелли ("Ницца") - 450 тысяч евро.
10. Бафетимби Гомис ("Марсель") - 420 тысяч евро.
11. Атем Бен Арфа ("ПСЖ") - 400 тысяч евро.
11. Кевин Трапп ("ПСЖ") - 400 тысяч евро.
11. Маркиньюс ("ПСЖ") - 400 тысяч евро.
11. Гжегож Крыховяк ("ПСЖ") - 400 тысяч евро.
15. Жоау Моутинью ("Монако") - 350 тысяч евро.
15. Александр Ляказетт ("Лион") - 350 тысяч евро.
15. Матье Вальбуэна ("Лион") - 350 тысяч евро.
18. Клеман Гренье ("Лион") - 320 тысяч евро.
19. Набиль Фекир ("Лион") - 300 тысяч евро.
19. Николя Нкулу ("Лион") - 300 тысяч евро.
19. Бенжамен Менди ("Монако") - 300 тысяч евро.
22. Максим Гоналон ("Лион") - 280 тысяч евро.
22. Мапу Янга-Мбива ("Лион") - 280 тысяч евро.
24. Жереми Менез ("Бордо") - 250 тысч евро.
24. Адриен Рабьо ("ПСЖ") - 250 тысч евро.
24. Хесе ("ПСЖ") - 250 тысч евро.
24. Данте ("Ницца") - 250 тысч евро.
24. Рафаэл ("Лион") - 250 тысч евро.
24. Лассана Диарра ("Марсель") - 250 тысч евро.
30. Флориан Товен ("Марсель") - 240 тысч евро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Leesphere

Это в неделю или в месяц? xD А то у меня шаблон рвет от разницы цифр в сравнении с РФПЛ

09:12

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