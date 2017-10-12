150 цыган прогнали с территории будущего учебного центра "ПСЖ"

Полиция эвакуировала группу цыган, которая незаконно обосновалась на территории, где строится будущий учебный центр для "ПСЖ", сообщает AFP. Около 150 человек поселились в этом районе вдоль автотрассы. 31 августа мэр Пуасси предписал цыганам в течение двух суток покинуть территорию, однако они обжаловали его указ в суде, что приостановило действие предписания.

Однако 27 сентября суд отклонил прошение цыган, поскольку они разместились на территории незаконно, к тому же стали засорять занимаемую площадь, на которой нет ни водопроводных и санитарных объектов. "ПСЖ" планирует открыть в Пуасси учебный центр в 2020 году, а пока площадь принадлежит муниципальным властям.