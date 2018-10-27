12 игроков не смогут помочь "Монако" в матче с "Дижоном"

Новому главному тренеру "Монако" Тьерри Анри в первом домашнем матче придется обойтись без 12 игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, Самюэль Грансир и Андреа Раджи дисквалифицированы, а Диего Бенальо, Даниэль Субашич, Радамель Фалькао, Виллем Жеббель, Стеван Йоветич, Рони Лопеш, Пьетро Пеллегри, Кевин Н`Дорам, Джибриль Сидибе и Альмами Туре находятся в лазарете команды
Заявка "Монако" выглядит следующим образом: Лоик Бадиашиле, Сейду Си - Камиль Глик, Антонио Баррека, Ронаэль Пьер-Габриэль, Жемерсон, Беньямин Хенрикс - Жан-Эд Аолу, Юссеф Аит Беннассер, Насер Шадли, Александр Головин, Юри Тилеманс, Адама Траоре, Жудилсон Мамаду Пеле, Софьян Диоп - Жорди Мбула, Мусса Силла.
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