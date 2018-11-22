Златан Ибрагимович: "Я прилетел с планеты Златан"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Златан Ибрагимович заявил, что прилетел на Землю со своей собственной планеты. Она носит название "Златан".

- Я прибыл со своей собственной планеты, - приводит слова Ибрагимовича BBC. - Ее никто не видел. Я - парень из того места, которое принято считать гетто. Люди смотрели на меня по-другому, не пытаясь сделать так, чтобы я чувствовал себя желанным гостем. Но я пришел с чем-то другим, и теперь они следуют за этим. Я прилетел со своей собственной планеты - планеты Златан.

Отметим, что в четверг появилась информация о том, что 37-летний швед согласовал контракт с "Миланом".

Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес" с марта 2018 года. Он провел 27 матчей за клуб в чемпионате США, забил 22 гола и отдал 6 результативных передач.

Все о зарубежных чемпионатах - здесь