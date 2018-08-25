Златан Ибрагимович: "Гвардьола должен был решить проблему как мужчина"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о своих взаимоотношениях с Хосепом Гвардьолой, когда швед играл в "Барселоне". По словам футболиста, испанский тренер совершенно не разговаривал с ним.

- Вторая половина сезона в "Барселоне" была для меня проблемой, потому что я попал в ситуацию, когда тренер не разговаривал со мной, и это было что-то новое для меня, - приводит ESPN слова Ибрагимовича. - У меня не было проблем с Гвардьолой, поэтому это меня не беспокоит. У него была проблема, значит он должен был подойти, и мы решили бы ее как мужчины.

В составе "Гэлакси" Ибрагимович принял участие в 20 матчах, забив 16 мячей и сделав 5 результативных передач, а также получив четыре желтых и одну красную карточку.