Жулио Сезар завершит карьеру

По информации Record, голкипер Жулио Сезар в ближайшее время должен объявить о завершении карьеры. Напомним, что во вторник "Бенфика" сообщила об уходе футболиста из команды. Соглашение с 38-летним игроком было расторгнуто по обоюдному согласию.

Цвета "Бенфики" Жулиу Сезар защищал с лета 2014 года. В ее составе он выиграл три последних чемпионата страны, а также Кубок и два Суперкубка Португалии и два Кубка лиги. Ранее в его карьере были "Фламенго", "Интер", "Кьево", "КПР" и "Торонто". В составе сборной Бразилии он провел 87 матчей и пропустил 70 мячей. Национальную команду голкипер покинул после домашнего чемпионата мира-2014, где бразильцы стали четвертыми.