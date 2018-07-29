Жесть в MLS. Руни получает жуткое рассечение и ломает нос

Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни 29 июля получил рассечение над левым глазом и перелом носа в матче MLS против "Колорадо" (2:1), сообщает пресс-служба лиги.

32-летний игрок открыл счет во встрече на 33-й минуте, забив свой дебютный гол в MLS. В компенсированное время Руни вступил в единоборство с защитником "Колорадо" Акселем Сьобергом при подаче углового возле ворот своей команды, в ходе которого получил рассечение над левым глазом и перелом носа.

Отмечается, что после игры врачи наложили форварду пять швов.



Видео дебютного гола Руни в MLS можно посмотреть здесь.