Жесть в MLS. Руни получает жуткое рассечение и ломает нос

Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни 29 июля получил рассечение над левым глазом и перелом носа в матче MLS против "Колорадо" (2:1), сообщает пресс-служба лиги.
32-летний игрок открыл счет во встрече на 33-й минуте, забив свой дебютный гол в MLS. В компенсированное время Руни вступил в единоборство с защитником "Колорадо" Акселем Сьобергом при подаче углового возле ворот своей команды, в ходе которого получил рассечение над левым глазом и перелом носа.
Отмечается, что после игры врачи наложили форварду пять швов.
Видео дебютного гола Руни в MLS можно посмотреть здесь.
Wow. Welcome to the MLS Wayne. #DCvCOL #DcUnited #rooney pic.twitter.com/RLTgMs4IbE– ginfay (@ginfay) 29 июля 2018 г.