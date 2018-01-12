Женщины впервые посетили матч в Саудовской Аравии. Клуб Сергея Реброва разгромил соперника

"Аль-Ахли" разгромил "Аль-Батин" в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии - 5:0. Матч стал историческим для страны - на нем впервые присутствовали женщины-болельщицы. Им выделены отдельные сектора общей вместимостью 7,5 тысячи мест. Указ о снятии запрета на посещение игр был издан в октябре прошлого года. С июня жительницы Саудовской Аравии также получат право водить автомобили.

"Аль-Ахли" возглавляет бывший наставник киевского "Динамо", экс-форвард "Рубина" и сборной Украины Сергей Ребров. Последний гол в поединке провел бывший нападающий сборной Греции, участник Евро-2012 и ЧМ-2014 Яннис Фетфатзидис.

Чемпионат Саудовской Аравии

Высшая лига

17-й тур

"Аль-Ахли" - "Аль-Батин" - 5:0 (4:0)

Голы: Асери, 2 (1:0). Аль-Моашер, 22 (2:0). Асери, 26 - с пенальти (3:0). Аль-Моашер, 42 (4:0). Фетфадзидис, 82 (5:0).