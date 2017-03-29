Жена китайского игрока хочет добиться его исключения из клуба и сборной за измену

Супруга защитника "Гуанчжоу Фули" и сборной Китая Цзяна Чжипэна хочет добиться исключения мужа из команд за измену.

Она уже подала на развод и обратилась к главе Федерации футбола Китая Чаи Шеньхуа с просьбой исключить 28-летнего игрока из сборной.

Также она попросила министра спорта провинции Гуандун Вэнга Юпэна исключить мужа из "Гуанчжоу", а президента клуба Жень Ли предоставить ее адвокату контракт Чжипэна в качестве материала для судебного дела.

– Я поддерживала его еще, когда он был беден. Моя мама относилась к нему, как к сыну, а моя семья дала ему 1 миллион юаней на оплату дома в Шанхае, – цитирует goal.com Чжан Шиюэ. – У нас не было свадьбы, о наших отношениях особо никто ничего не знал. Мы в браке 4 года. 3,5 из них он спал с другой женщиной. Сейчас он хочет свести меня в могилу, несмотря на наши долгие отношения.