"Зальцбург" в четвертый раз подряд стал чемпионом Австрии

В матче 33-го тура чемпионата Австрии "Зальцбург" на своем поле одолел "Рапид" – 1:0. Эта победа гарантировала "быкам" досрочную победу в местной бундеслиге. За три тура до финиша команда опережает идущую второй "Аустрию" на 15 очков.

Отметим, что "Зальцбург" стал чемпионом страны в 11-й раз в своей истории и в четвертый раз подряд. Тем самым "быкам" удалось повторить рекорд "Аустрии", выигрывавшей титул с 1978 по 1981 год.

Чемпионат Австрии

33-й тур

"Зальцбург" – "Рапид" – 1:0 (0:0)