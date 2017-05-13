"Зальцбург" в четвертый раз подряд стал чемпионом Австрии

В матче 33-го тура чемпионата Австрии "Зальцбург" на своем поле одолел "Рапид" – 1:0. Эта победа гарантировала "быкам" досрочную победу в местной бундеслиге. За три тура до финиша команда опережает идущую второй "Аустрию" на 15 очков.
Отметим, что "Зальцбург" стал чемпионом страны в 11-й раз в своей истории и в четвертый раз подряд. Тем самым "быкам" удалось повторить рекорд "Аустрии", выигрывавшей титул с 1978 по 1981 год.
Чемпионат Австрии
33-й тур
"Зальцбург" – "Рапид" – 1:0 (0:0)
Rapid hat die Mission 33 gestartet, wir haben sie heute erfolgreich bestattet! 😉#RBSSCR #Serienmeister pic.twitter.com/CiRCLDA6ik– FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 13 мая 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/austria/bundes/2016-2017/