19:40 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Зальцбург" сыграл вничью с "Рапидом"

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В матче 6-го тура чемпионата Австрии "Зальцбург" на выезде разделил очки с "Рапидом" – 0:0. В стартовом составе гостей вышел нападающий Мунас Даббур, которым активно интересовался ЦСКА. Его команда занимает четвертую позицию в турнирной таблице, "Рапид" идет третьим. Напомним, что "Зальцбург" является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Австрии

6-й тур

"Рапид" – "Зальцбург" – 0:0

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