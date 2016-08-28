"Зальцбург" сыграл вничью с "Рапидом"

В матче 6-го тура чемпионата Австрии "Зальцбург" на выезде разделил очки с "Рапидом" – 0:0. В стартовом составе гостей вышел нападающий Мунас Даббур, которым активно интересовался ЦСКА. Его команда занимает четвертую позицию в турнирной таблице, "Рапид" идет третьим. Напомним, что "Зальцбург" является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Австрии

6-й тур

"Рапид" – "Зальцбург" – 0:0