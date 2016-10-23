"Зальцбург" разгромил "Санкт-Пельтен"

В матче 12-го тура чемпионата Австрии "Зальцбург" на выезде нанес крупное поражение "Санкт-Пельтену" – 5:1. Дублем отметился корейский форвард Хван Хи Чхан. Для его команды победа стала шестой в чемпионате в нынешнем сезоне. "Быки" занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Штурма" на семь очков. "Санкт-Пельтен" идет девятым.

Напомним, что "Зальцбург" является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Австрии

12-й тур

"Санкт-Пельтен" – "Зальцбург" – 1:5 (0:2)