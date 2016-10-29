"Зальцбург" одержал седьмую победу в чемпионате

В матче 13-го тура чемпионата Австрии "Зальцбург" на своем поле одолел "Рид" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет форвард Хван Хи Чхан. Это победа стала для его команды седьмой в чемпионате.
"Быки" занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Штурма", у которого еще есть матч в запасе, на четыре очка. "Рид" идет седьмым. Напомним, что "Зальцбург" является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.
Чемпионат Австрии
13-й тур
"Зальцбург" – "Рид" – 1:0 (1:0)
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http://football.sport-express.ru/foreign/austria/bundes/2016-2017/