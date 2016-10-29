"Зальцбург" одержал седьмую победу в чемпионате

В матче 13-го тура чемпионата Австрии "Зальцбург" на своем поле одолел "Рид" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет форвард Хван Хи Чхан. Это победа стала для его команды седьмой в чемпионате.

"Быки" занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Штурма", у которого еще есть матч в запасе, на четыре очка. "Рид" идет седьмым. Напомним, что "Зальцбург" является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Австрии

13-й тур

"Зальцбург" – "Рид" – 1:0 (1:0)