"Зальцбург" обыграл "Рапид" и в пятый раз выиграл Кубок Австрии

"Зальцбург" обыграл "Рапид" (2:1) в финальном матче Кубка Австрии. В составе победителей голами отметились форвард Хван Хичан и полузащитник Валентино Лазаро. Единственный мяч в составе соперника на свой счет записал Жоэлинтон.

Таким образом "Зальцбург" завоевал свой пятый Кубок страны в истории клуба, причем сделал это в четвертый раз кряду. Также клуб в этом сезоне стал чемпионом страны. "Рапид" выигрывал Кубок 14 раз, однако в последний раз ему это удавалось в 1995 году.

Кубок Австрии

Финал

"Рапид" – "Зальцбург" – 1:2 (0:0)